Gedenken am ersten Jahrestag des Massakers von Las Vegas

Am ersten Jahrestag des Massakers von Las Vegas ist in der Kasinostadt der 58 Toten gedacht worden. Verwandte der Opfer, Überlebende und offizielle Vertreter nahmen am Montag an einer Trauerzeremonie teil, bei der 58 Tauben in die Luft flogen.