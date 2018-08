Früherer Uno-Generalsekretär Kofi Annan 80-jährig gestorben Der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan ist tot. Annan starb am Samstag nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren, wie seine Stiftung in Genf mitteilte.

Der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan ist gestorben. (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda/reu)

Zwei enge Mitarbeiter des Nobelpreisträgers sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Annan sei am frühen Morgen in einem Spital in Bern gestorben.

Als erster Politiker aus dem südlichen Teil Afrikas führte der Ghanaer die Vereinten Nationen von 1997 bis 2007. 2001 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.