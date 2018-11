Früherer Brexit-Minister David Davis: Brexit-Gespräche neu beginnen Der frühere Brexit-Minister David Davis hat sich für einen Neustart der Brexit-Verhandlungen mit Brüssel ausgesprochen. Der von Premierministerin Theresa May vorgelegte Entwurf sei «schrecklich», sagte Davis.

Ex-Brexit-Minister David Davis hat am Freitag neue Brexit-Gespräche mit Brüssel gefordert. (Bild: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ)

(sda/dpa/apa)

«Das ist kein Abkommen, das wir akzeptieren sollten», so der ehemalige Brexit-Minister am Freitag in einem Interview mit der BBC. Davis war bereits im vergangenen Juli aus Protest gegen Mays Brexit-Pläne von seinem Posten zurückgetreten.

Sein Nachfolger Dominic Raab gab am vergangenen Donnerstag das Amt auf. Ein neuer Brexit-Minister ist bislang noch nicht benannt worden. Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob Brexit-Befürworter Michael Gove sein Amt als Umweltminister niederlegt oder ob er das Brexit-Ministerium übernimmt.

Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des Aussenministeriums, Simon Fraser, kritisierte Davis Vorwürfe scharf: «David Davis war ein schrecklicher Brexit-Minister», schrieb Fraser im Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe in seiner Amtszeit kaum dazu bewegt werden können, nach Brüssel zu reisen. «Er hat dort schnell an Respekt verloren.»