First Lady Melania will Donald Trump nach Argentinien begleiten

First Lady Melania Trump wird an der Seite ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, nach Buenos Aires zum G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs reisen. Das erklärte eine Sprecherin der First Lady am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA.