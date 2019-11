Feuerwehr in Kalifornien meldet Fortschritt gegen neuen Waldbrand

Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Kalifornien hat die Feuerwehr am Samstag leichte Fortschritte gemacht. Bei einem erst am Donnerstag ausgebrochenen neuen grossen Feuer im Bezirk Ventura konnten die Einsatzkräften, den Brand leicht einzudämmen.