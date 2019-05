Feierliche Prozession für frisch gekrönten König Rama X.

In einer feierlichen Prozession unter sengender Sonne ist am Sonntag in Bangkok der frische gekrönte König Thailands, Maha Vajiralongkorn, durch die Strassen getragen worden. In königliches Gelb gekleidete Untertanen jubelten dem Staatsoberhaupt zu.