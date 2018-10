Fehler der Fahrdienstleiterinnen führten zu Zugunglück in Meerbusch

Das Zugunglück mit rund 50 Verletzten in Meerbusch in Nordrhein-Westfalen vor zehn Monaten ist laut Gutachten auf Fehler zweier Fahrdienstleiterinnen zurückzuführen. Das hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt.