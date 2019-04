Ex-Soldat soll Mord an Journalisten Jan Kuciak gestanden haben

Ein Ex-Soldat soll den Mord am slowakischen Journalisten Jan Kuciak und an dessen Verlobter gestanden haben. Die Nachrichtenseite «aktuality.sk», für die Kuciak arbeitete, berichtete in der Nacht auf Freitag, ein Mann namens Miroslav Marcek habe die Tat gestanden.