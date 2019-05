Europawahl in Grossbritannien: Brexit-Partei wohl stärkste Kraft Bei der Europa-Wahl in Grossbritannien liegt die EU-feindliche Brexit-Partei ersten Ergebnissen zufolge mit 31,5 Prozent vorne. Die konservativen Tories der zurückgetretenen Premierministerin Theresa May fielen demnach auf 7,5 Prozent zurück.

Nigel farage hat gut lachen: Seine Brexit-Partei liegt bei der Europawahl in Grossbritannien in Führung. (Bild: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT)

(sda/afp/dpa)

Das meldete die BBC am Sonntagabend nach der Auszählung von gut zehn Prozent der Stimmen. Die Konservativen kamen damit auf den fünften Platz nach den pro-europäischen Liberaldemokraten, der Labour-Partei und den Grünen. Mit einem Endergebnis wurde erst im Laufe des Montags gerechnet.

Die Wahl wurde in Grossbritannien von dem Thema Brexit bestimmt. Premierministerin Theresa May hatte am Freitag ihren Rücktritt angekündigt, weil es ihr nicht gelungen war, ihr mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen über den EU-Austritt durchs Parlament zu bringen.

Eigentlich hätte das Land bereits am 29. März aus der Staatengemeinschaft ausscheiden sollen und gar nicht mehr an der Wahl zum EU-Parlament teilnehmen. Die Frist für den EU-Austritt wurde inzwischen bis 31. Oktober verlängert.