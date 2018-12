Eurogruppe einigt sich auf Reform der Währungsunion Europas Finanzminister haben sich auf eine Reform der Währungsunion verständigt. Dies teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Nach 18 Stunden die Einigung: Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem vor dem Verhandlungsmarathon. (Bild: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ)

(sda/afp)

Details wurden zunächst nicht bekannt. Für 8.45 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt. Die europäischen Finanzminister hatten seit Montag 18 Stunden lang verhandelt. Dabei ging es insbesondere um einen besseren Schutz der Währungsunion vor den Auswirkungen von Bankenpleiten und eine Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM.

Die Minister wollten Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in der kommenden Woche vorbereiten.

In der Nacht veröffentlicht wurde die Einschätzung der Eurostaaten zum Vorgehen der EU-Kommission im Haushaltsstreit mit Italien. Die Minister forderten die Regierung in Rom auf, «die notwendigen Massnahmen zu ergreifen», um ihren Haushalt mit den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in Übereinstimmung zu bringen. «Wir unterstützen auch den andauernden Dialog zwischen der Kommission und der italienische Regierung», hiess es.