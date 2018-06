EU-Vergeltungszölle auf US-Produkte sollen im Juli starten

Die Vergeltungszölle der EU gegen die USA im Stahlstreit greifen in vier Wochen. Die Strafabgaben werden ab Juli in Kraft treten, wie EU-Vizekommissar Maroš Šefčovič am Mittwoch in Brüssel sagte. Dies hätten die Kommissare auf ihrem wöchentlichen Treffen beschlossen.