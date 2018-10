EU und Grossbritannien machen Hoffnung auf Brexit-Deal

Trotz Blockade in den Brexit-Verhandlungen betonen die Brüssel und London die Chancen auf eine gütliche Trennung. Ein Austrittsabkommen sei weiter möglich, sagten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihre britische Kollegin Theresa May am Mittwoch beim EU-Gipfel.