EU-Topjobs: Merkel fordert Kompromissbereitschaft

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht weiterhin Chancen, im Streit um die EU-Spitzenämter zu einer Einigung zu kommen. «Wir gehen heute mit neuer Kreativität an die Arbeit», sagte sie am Dienstag vor Beginn einer neuen Beratungsrunde der EU-Chefs in Brüssel.