EU ringt China Zugeständnisse in Handelsfragen ab

China hat an einem Gipfeltreffen mit den EU-Spitzen Entgegenkommen in Wirtschafts- und Handelsfragen angekündigt. In der gemeinsamen Abschlusserklärung verpflichtet sich China am Dienstag, seine Märkte weiter zu öffnen und fairen Wettbewerb zu gewährleisten.