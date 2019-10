EU fordert vor Gipfel bis Mittwoch Text zu Brexit-Einigung

Vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs drückt die EU in den Brexit-Verhandlungen aufs Tempo. Wenn es am Dienstag noch eine Einigung gebe, könne sich der EU-Gipfel ab Donnerstag damit befassen, sagte der belgische Aussenminister Didier Reynders in Luxemburg.