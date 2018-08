Erstmals seit fast vier Jahren wieder Flüchtlingsboot in Australien Erstmals seit fast vier Jahren hat wieder ein Flüchtlingsboot Australien erreicht. Die Insassen des vietnamesischen Schiffs flohen nach Angaben der Regierung vom Montag in den Mangrovenwald beim Daintree River nördlich von Cairns im Bundesstaat Queensland.

Erstmals seit fast vier Jahren hat ein Flüchtlingsboot Australien erreicht. Das Boot lief vor der Küste auf Grund. Inzwischen konnten 15 Bootsinsassen gefunden werden. (Bild: KEYSTONE/EPA AAP/BRIAN CASSEY)

(sda/afp)

Das Boot der Flüchtlinge war am Sonntag vor der Küste auf Grund gelaufen. Der Polizeiminister von Queensland, Mark Ryan, sagte dem Sender ABC, dass 15 Bootsinsassen inzwischen gefunden worden seien.

Medienberichten zufolge waren sie bei guter Gesundheit. Laut ABC wurden zwei vermisst, darunter der Kapitän. Die Zeitung «Courier Mail» aus Brisbane sprach dagegen von bis zu 20 Vermissten.

Der Wald am Daintree River ist Lebensraum zahlreicher gefährlicher Raubtiere und Reptilien, vor allem leben dort Krokodile und Giftschlangen. «Ich hoffe, dass die Menschen, wie viele auch immer es sind, gefunden werden - das ist keine angenehme Gegend, in der sie da sind», sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Peter Rinaudo.

Harte Flüchtlingspolitik

Innenminister Peter Dutton sagte, das Flüchtlingsschiff sei aus Vietnam gekommen. Es sei das erste Flüchtlingsboot seit 2014, das Australien erreicht habe. Dutton machte keine Angaben zur Zahl der Insassen oder deren Nationalitäten. Die Behörden würden sich darum kümmern, dass die Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer zurückgebracht würden.

Australien lässt Bootsflüchtlinge grundsätzlich nicht ins Land. Stattdessen werden sie entweder zurückgeschickt oder in Lagern auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus und auf der Pazifikinsel Nauru interniert; dort landen sogar anerkannte Asylbewerber. Anerkannte Flüchtlinge will Canberra von den Lagern in Drittstaaten umsiedeln.