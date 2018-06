Erneuter Grossbrand in Kunsthochschule Glasgow

Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ist das historische Gebäude der Kunsthochschule in Glasgow durch einen Grossbrand beschädigt worden. Der schon 2014 vom Feuer zerstörte und mit Millionen restaurierte Sandsteinbau ging in der Nacht zum Samstag erneut in Flammen auf.