Erneut tausende «Gelbwesten» in Frankreich auf den Strassen

Fast auf den Tag genau drei Monate nach Beginn der «Gelbwesten»-Proteste in Frankreich haben erneut Tausende Menschen gegen die Politik der Pariser Mitte-Regierung demonstriert. Am Samstag gingen in ganz Frankreich rund 41'500 Menschen auf die Strasse.