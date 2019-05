Erneut Demonstrationen gegen Babis in Tschechien

In Tschechien sind erneut Tausende Demonstranten gegen die Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis auf die Strasse gegangen. In der zweitgrössten Stadt Brünn (Brno) versammelten sich am Dienstagabend nach Schätzungen der Polizei rund 2500 Menschen.