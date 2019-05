Erdogan und Putin sprechen am Telefon über syrisches Idlib Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Telefon über die eskalierende Lage im nordwestsyrischen Idlib gesprochen. Erdogan habe sich dabei besorgt über die Verletzung des Waffenstillstands gezeigt.

Ein Bild der oppositionellen Weisshelme zeigt die Stadt al-Habeet während eines russischen Luftangriffs. (Bild: KEYSTONE/AP Syrian Civil Defense White Helmets)

(sda/dpa)

Erdogan habe zudem deutlich gemacht, das der Angriff auf Zivilisten, Schulen und Spitälern nicht mit dem Kampf gegen den Terrorismus erklärt werden könne, sagte dessen Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun am späten Montagabend. Aus dem Kreml hiess es, die Initiative für das Gespräch sei von türkischer Seite ausgegangen.

Beide Seiten hätten betont, dass es wichtig sei, sich in Syrien weiter eng miteinander abzustimmen - auch auf der Ebene der Verteidigungsministerien. Bei dem Gespräch hätten sich Putin und Erdogan auch über bilaterale politische und wirtschaftliche Fragen sowie über einige internationale Probleme ausgetauscht, teilte die Präsidialverwaltung in Moskau mit.

In Idlib liegt das letzte grosse Rebellengebiet in Syrien neben den Kurdengebieten. Syriens Regierung und ihr Verbündeter Russland hatten Anfang Mai Angriffe auf die Rebellenhochburg in den Provinzen Idlib und Hama begonnen. Auch Spitäler und Gesundheitszentren wurden bombardiert. Zuletzt hatten die Rebellen in Idlib an Boden verloren.

Russland sowie die Türkei als Verbündeter der Opposition hatten die Region zu einer Deeskalationszone erklärt und sich im September auf eine entmilitarisierte Pufferzone geeinigt. Sie sollte eine Offensive der Regierung verhindern.