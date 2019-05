Endergebnis der EU-Wahl in Österreich: ÖVP kommt auf 34,6 Prozent

Die konservative ÖVP hat in Österreich die Europawahl nach Auszählung aller Stimmen mit 34,6 Prozent und einem Plus von 7,6 Prozentpunkten gewonnen. Das teilte das Innenministerium am Montagabend mit.