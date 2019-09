Emmanuel Macron erweist Jacques Chirac die letzte Ehre Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem ehemaligen französischen Staatschef Jacques Chirac bei einer militärischen Trauerfeier die letzte Ehre erwiesen. Macron hielt einige Minuten vor dem Sarg inne und verneigte sich anschliessend leicht.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erwies am Montagvormittag dem ehemaligen Staatschef Jacques Chirac die letzte Ehre. (Bild: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

(sda/dpa)

Der Sarg Chiracs - bedeckt mit der französischen Trikolore - wurde am Montagvormittag aus der Kathedrale Saint-Louis-des-Invalides in den Innenhof getragen. Die französische Nationalhymne wurde gespielt. Macron folgte dem Sarg noch einige Meter, als er aus dem Innenhof getragen wurde.

Die Militärzeremonie wird häufig beim Tod grosser französischer Persönlichkeiten abgehalten. Der konservative Politiker Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Den ganzen Montag über herrscht in Frankreich Staatstrauer. Am Mittag wird es eine grosse Trauerfeier mit internationalen Staatsgästen in der Pariser Kirche Saint-Sulpice geben.