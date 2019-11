Elefantenbulle «Bin Laden» nach tödlicher Trampeltour umgesiedelt

In Indien wird ein Elefantenbulle zwangsumgesiedelt, der bei einer 24-stündigen Trampeltour fünf Dorfbewohner getötet hat. Der Elefant war im weiten Umkreis so gefürchtet, dass ihm der Name «Bin Laden» verliehen wurde.