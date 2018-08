«Einer der besten von uns»: Uno betrauert Kofi Annan

Mit einer Trauerfeier haben die Vereinten Nationen ihres vor wenigen Tagen gestorbenen früheren Generalsekretärs Kofi Annan gedacht. «Er war einer der besten von uns», sagte der Uno-Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch im Hauptquartier in New York.