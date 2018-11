Eine Frau bringt in der Pariser Metro ihren Sohn zur Welt

In der Pariser Metro hat eine Frau einen kleinen Knaben zur Welt gebracht. Das Baby kam am Mittwochabend in einem Wagen der Linie 6 an der Station Glacière zur Welt, wie die Verkehrsgesellschaft RATP am Donnerstag auf Twitter schrieb.