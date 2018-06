Ein Toter und zwei Verletzte am Rande von Segelregatta in Holland

Beim Zusammenstoss zweier Schlauchboote am Rande einer bekannten Segelregatta in den Niederlanden ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden beim Unfall im Hafen von Scheveningen nahe Den Haag verletzt, wie die Rettungskräfte mitteilten.