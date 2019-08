E-Trottis sollen nicht mehr am Brandenburger Tor abgestellt werden

Berlin will das Problem der oft kreuz und quer auf Gehwegen abgestellten E-Trottinette in den Griff bekommen. So sollen die Scooter zunächst nicht mehr an besonderen Orten wie dem Brandenburger Tor und dem Holocaust-Mahnmal geparkt werden können.