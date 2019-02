Die Schweiz unterstützt die Nothilfe im Jemen mit 13 Mio. Franken

Die Schweiz stellt für die Menschen im Jemen in diesem Jahr 13 Millionen Franken als Nothilfe bereit. Das sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Dienstag bei der Eröffnung der Uno-Geberkonferenz in Genf.