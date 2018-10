Deutscher Aussenminister unterstützt Grossdemo gegen Rechtsruck

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas unterstützt eine in Berlin geplante Grossdemonstration gegen Ausgrenzung, Rassismus und einen Rechtsruck in seinem Land. Der SPD-Politiker nannte es ein grossartiges Signal, dass am Samstag so viele auf die Strasse gehen.