Zug rast bei Konstanz in Schafherde - 40 Tiere tot

Ein Regionalzug ist auf der Bahnstrecke im Bodenseegebiet bei Konstanz in der Nacht auf Mittwoch in eine Schafherde gerast. Beim Zusammenstoss starben rund 40 Tiere, wie ein Sprecher der deutschen Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.