Der letzte Lastwagen rollte von der Unglücks-Brücke in Genua

Fast vier Monate nach dem Brückeneinsturz in Genua ist der letzte Lastwagen vom Viadukt entfernt worden. Die Feuerwehr veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Video, wie Einsatzkräfte ihn am Samstag im Rückwärtsgang vom Überrest der Morandi-Brücke fuhren.