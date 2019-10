Demokratischer US-Kongressabgeordneter Elijah Cummings ist tot

Der demokratische US-Kongressabgeordnete Elijah Cummings ist tot. Der 68-Jährige starb am Donnerstag in einem Spital in Baltimore, wie Cummings' Büro mitteilte. Er sei aufgrund von «Komplikationen im Zusammenhang mit langjährigen gesundheitlichen Problemen» gestorben.