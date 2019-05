Dänische Opfer von Anschlägen in Sri Lanka in Aarhus beigesetzt

Zwei Wochen nach den Terroranschlägen in Sri Lanka hat die Familie der drei Todesopfer aus Dänemark Abschied von den getöteten Kindern genommen. An der Trauerzeremonie im Dom von Aarhus nahm am Samstagnachmittag auch Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen teil.