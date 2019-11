Chinesische Staatsmedien fordern «härtere Linie» gegenüber Hongkong

Nach erneuten gewaltsamen Protesten in Hongkong haben mehrere chinesische Staatsmedien eine «härtere Linie» in der chinesischen Sonderverwaltungszone gefordert. Die Hongkonger Strafverfolgungsbehörden müssten «die Meute so schnell wie möglich zur Rechenschaft ziehen».