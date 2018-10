China sucht Neuanfang in Beziehungen zu Japan bei Abes Besuch

China sucht beim Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am heutigen Donnerstag in Peking einen Neuanfang in den Beziehungen zu seinem wichtigen Nachbarn. Auch der Zeitpunkt der Reise ist geschickt gewählt.