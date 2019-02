Chef von US-Katastrophenschutzbehörde Fema tritt zurück

Der Chef der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long, tritt von seinem Posten zurück. «Es ist an der Zeit für mich, nach Hause zu meiner Familie zu gehen», hiess es in einer von Fema am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung Longs.