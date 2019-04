Chef des Militärrats im Sudan verkündet bereits seinen Rücktritt

Der Chef des neuen Militärrats im Sudan ist am Freitag wieder zurückgetreten. Das teilte Awad Ibn Auf in einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache mit. Ibn Auf hatte am Vortag den Sturz des Regimes und die Inhaftierung von Staatschef Omar al-Baschir verkündet.