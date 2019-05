Britischer Innenminister Javid will Premierminister werden Um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat sich auch Innenminister Sajid Javid beworben. «Wir müssen den Brexit umsetzen», schrieb der ehrgeizige Politiker am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Der britische Innenminister Sajid Javid bewirbt sich um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May (Bild: KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM)

(sda/dpa)

Ausserdem wolle er wieder Vertrauen in Grossbritannien aufbauen. Der Sohn eines Busfahrers aus Pakistan war ursprünglich gegen den EU-Austritt, wechselte aber die Seiten.

Mehrere Konservative haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen. Erwartet wird, dass bis zu 20 Tories im Kampf um den Job des Parteichefs und damit des Premierministers antreten werden.

Die grössten Chancen werden dem Brexit-Hardliner und früheren Aussenminister Boris Johnson eingeräumt. May hatte am Freitag angekündigt, dass sie ihr Amt als konservative Parteichefin am 7. Juni abgeben wird. Bis Ende Juli soll ein Nachfolger bestimmt werden, dann will sie auch die Regierungsgeschäfte abgeben.

Grossbritannien soll bis zum 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft ausscheiden. Das von May mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wurde aber vom im Brexit-Kurs total zerstrittenen Parlament bisher drei Mal abgelehnt. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Bleibt es dabei, droht ein abruptes Ende der Mitgliedschaft mit dramatischen Folgen.