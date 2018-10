Britische Premierministerin May: «Die besten Tage liegen vor uns»

Nach dem Brexit winkt Grossbritannien aus Sicht von Premierministerin Theresa May eine rosige Zukunft. Dies geht aus ihrer vorab verbreiteten Rede hervor, die sie am Mittwoch zum Abschluss des Parteitages der Konservativen in Birmingham halten wollte.