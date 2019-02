Brasiliens Präsident nach 17 Tagen aus dem Spital entlassen

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist nach 17 Tagen aus der Klinik entlassen worden. Der 63-Jährige konnte das Albert-Einstein-Spital in São Paulo am Mittwoch verlassen. An Bord eines Militärfliegers trat er anschliessend die Rückreise in die Hauptstadt Brasília an.