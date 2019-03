Brasiliens früherer Präsident Temer festgenommen

In Brasilien ist der frühere Staatschef Michel Temer festgenommen worden. Wie brasilianische Medien berichteten, erfolgte die Festnahme in São Paulo und sei von einem Richter angeordnet worden, der für Ermittlungen in der Korruptionsaffäre «Lava Jato» zuständig sei.