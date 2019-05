Brand im Zentralgefängnis in Freiburg - 25 Häftlinge evakuiert

Nach einem Brandausbruch in einer Zelle im Zentralgefängnis in Freiburg mussten am Montagabend 25 Häftlinge evakuiert werden. Ein Häftling erlitt starke Rauchvergiftungen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.