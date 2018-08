Betreiber: An der Autobahnbrücke in Genua gab es Bauarbeiten

An der eingestürzten Autobahnbrücke bei Genua mit mindestens 22 Toten waren zum Zeitpunkt der Tragödie Bauarbeiten im Gange. Wie die Betreibergesellschaft Autostrade per Italia am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte, sei am Viadukt gerade gearbeitet worden.