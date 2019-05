Berliner Dönerverkäufer vertreibt Räuber mit Spiess

Der Verkäufer eines Berliner Dönerimbisses hat einen Räuber mit seinem Dönerspiess in die Flucht geschlagen. Ein maskierter Mann wollte in Berlin-Hellersdorf den Imbiss überfallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.