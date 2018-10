Bekanntes Menschenskelett aus abgebranntem Museum in Rio gerettet Nach dem Grossbrand im Nationalmuseum in Rio de Janeiro haben brasilianische Wissenschaftler Teile eines weltbekannten urzeitlichen Menschen-Skeletts aus den Trümmern gerettet. Der 12'000 Jahre alte Schädel des Urmenschen «Luzia» sei fast vollständig erhalten.

Wissenschaftler haben nach dem Grossbrand im Nationalmuseum in Rio de Janeiro Teile eines weltbekannten 12'000 Jahre alten Menschen-Skeletts aus den Trümmern gerettet. Der Schädel des Urmenschen «Luzia» sei fast vollständig erhalten. Die Skulptur einer Rekonstruktion wurde jedoch verbrannt. (Bild: KEYSTONE/AP Museu Nacional Brasil)

Auch Fragmente eines Oberschenkelknochens seien in dem ausgebrannten Gebäude gefunden worden, sagte Museumsdirektor Alexander Kellner am Freitag.

«Luzia» ist das älteste in Brasilien gefundene menschliche Fossil und gehörte zu den Publikumsmagneten des Museums, das am 2. September vollständig ausgebrannt war. Das jungsteinzeitliche Frauenskelett war 1970 von einer französisch-brasilianischen Expedition im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens gefunden und nach dem berühmten afrikanischen Urmenschen «Lucy» benannt worden.

Britische Wissenschaftler fertigten später eine digitale Rekonstruktion ihres Gesichts und eine Skulptur an. Die Skulptur ist wie die allermeisten der 20 Millionen Exponate des Nationalmuseums verbrannt. Der Original-Schädel wurde aber in einem Metallbehälter in einem Schrank aufbewahrt und wenige Tage nach dem Brand wiedergefunden.

Zwar hätten auch die Schädelteile «Schäden» davongetragen, die Wissenschaftler seien aber insgesamt «sehr optimistisch», sagte Professorin Claudia Rodrigues, die die Trümmer durchsucht hat.

Das 1818 gegründete Nationalmuseum galt als das grösste Natur- und Völkerkundemuseum Lateinamerikas. Es war vor allem für seine Paläontologische Sammlung mit insgesamt 26'000 Fossilien bekannt.

Weitere Highlights neben «Luzia» waren das Skelett eines Dinosauriers und der grösste in Brasilien gefundene Meteorit namens «Bendego» mit einem Gewicht von 5,3 Tonnen. Der Ursache des Brands ist immer noch ungeklärt.