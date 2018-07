Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) betont Kompromissbereitschaft im Asylstreit

Asylstreit: Seehofer spielt den Ball zurück an Merkel

CSU-Chef Horst Seehofer hat sein politisches Schicksal in die Hände der CDU gelegt: In einem Spitzengespräch will der deutsche Innenminister die Schwesterpartei an diesem Montag zum Einlenken im dramatischen Asylstreit bewegen. Erst danach will er endgültig über seinen angekündigten Rücktritt entscheiden.