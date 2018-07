Australischer Erzbischof zu zwölf Monaten Haft verurteilt

Der australische Erzbischof Philip Wilson ist in einem Missbrauchsskandal zu einer Haft von zwölf Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht in Newcastle verkündete am Dienstag das Strafmass gegen den Geistlichen. Der Schuldspruch war bereits im Mai erfolgt.