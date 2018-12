Aufregung in Ägypten: Bild mit nacktem Paar auf Cheopspyramide

Ein Nacktfoto mit der weltbekannten Cheopspyramide von Giseh hat in Ägypten für Empörung gesorgt. Antikenminister Chalid al-Anani kündigte in einer Stellungnahme vom Wochenende eine Untersuchung des Falles an.