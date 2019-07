Auch zweiter eingeschlossener Höhlengänger in Deutschland gerettet

Die beiden in einer Höhle bei Reutlingen in Baden-Württemberg eingeschlossenen Höhlengänger sind gerettet. Der zweite Höhlengänger sei gegen 10.00 Uhr aus der Höhle befreit worden, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.