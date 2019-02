Arzt: Trump hat zugenommen, ist aber bei «sehr guter Gesundheit»

US-Präsident Donald Trump hat in einem Jahr etwas zugenommen - und gilt nun offiziell als fettleibig. Er ist aber nach wie vor bei «sehr guter Gesundheit». Zu diesem Schluss kommt sein Arzt Sean Conley in einem am Donnerstag veröffentlichten Gesundheitsattest.